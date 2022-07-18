Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, народная артистка Украины Катя Бужинская, которая ранее переехала жить в Болгарию, показала необычный патриотичный образ. В этот раз она призвала поддерживать производство украинского производителя и хвастнула оригинальным нарядом.

«Пора поддерживать отечественную экономику, украинские бренды и способствовать развитию нашей Родины. Хочу познакомить вас с удивительным украинским брендом @polivik.design Его дизайнер – настоящая волшебница, создающая роскошные вещи. Мое концертное платье, в котором я вчера выступила на гала-концерте международного детского фестиваля United Kids в столице Болгарии Софии, – яркое тому подтверждение.

Думаю, фото говорят сами за себя, а я добавлю только, что эта невероятная красота создана без примерки всего за два дня! Мастер прислала платье в Болгарию, и эффектный выход на сцену был мне обеспечен. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦» - высказалась Катерина.

Ранее Катерина поделилась результатами очаровательном фотосессии, в которой появилась в стильном образе.

В подписи к фотографиям Бужинская написала: "Почему я выбираю украинские бренды. 1. Украинские бренды отличаются от других мировых марок уникальным соотношением традиционной колористики с современными формами и силуэтами. 2. Удивляют качеством. 3. Любовь к натуральному. 4. Молодые дизайнеры".

Напомним, Роскошная Бужинская распахнула пышное декольте перед камерой, забыв о возрасте: "Захотелось…".

Как сообщала Politeka, 41-летняя кокетка Бужинская в плюшевом платье завела бесстыдными играми с конфеткой: "Шалунья".

Также Politeka писала, Роскошная Бужинская в тоненьком кружевном боди устроила влажную фотосессию: "Ванна Клеопатры".