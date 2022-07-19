Як пише Politeka.net , Еліна Мбані - відома українська актриса та зірка проекту "Жіночий квартал", де бере участь у вокальному квартеті. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами, а днями розповідала про рідне місто Вінниця, де ракети вдарили по центру міста. На новому фото в Інстаграм Еліна показала стильний образ під час прогулянки.
На фото Мбані була у білому корсеті та штанях. Зірка сфотографувалася навіть без взуття, вражаючи виглядом на тлі заходу сонця.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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А ще Politeka повідомляла, що екзотична красуня з "Жіночого кварталу" позбавилася одягу заради сміливої фотосесії.
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