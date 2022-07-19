Как пишет Politeka.net, Элина Мбани - известная украинская актриса и звезда проекта "Женский квартал", где участвует в вокальном квартете. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками, а на днях рассказывала о родном городе Виннице, где ракеты ударили по центру города. А на новом фото в Инстаграм Элина показала стильный образ во время прогулки.
На фото Мбани была в белом корсете и штанах. Звезда сфотографировалась даже без обуви, впечатляя видом на фоне заката.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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