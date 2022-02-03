Элина Мбани завораживает не только своим голосом, но и экзотической для Украины внешностью,пишет Politeka.net. Известно, что отец звезды родом из Конго.
В юном возрасте Элина Мбани много комплексовала из-за цвета кожи, а также ее раздражали жесткие волосы. Красотка мечтала вырасти и нарастить себе волосы, однако с годами стала воспринимать себя такого, какая есть, и выступает за естественность.
Однако в новом посте Инстаграм Элина Мбани внезапно предстала в немного другом образе. Красотка была с ровными волосами и с челкой. Артистка покрасовалась перед камерой. Примечательно, что звезда примерила парик.
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За час публикация получила десятки лайков и немного комментариев. Люди оценили новый образ известной артистки "Женского Квартала".
"😍😍", "Супер🔥🔥🔥👏👏👏😍😍", "Вау!!! Тебе очень круто в этом образе)", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍❤️❤️", - написали пользователи Сети.
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