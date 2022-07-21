Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя перебуває на фронті з першого дня повномасштабної війни. Спершу він був на Київщині, а коли звідти вигнали окупантів, поїхав служити на Харківщину.

У себе в Instagram Тополя веде щоденник, де пише про кожен день війни. 148-го дня він опублікував відео, зроблене під час бойових дій у травні місяці.

У ролику показано, як українські військові борються із окупантами.

У кадрі чуються автоматні черги.

Також Тополя показав, як з побратимами евакуювали поранених бійців, виносять їх на ношах, обробляють рани і перемотують їх бинтами.

"В українських ЗМІ заговорили за Дементіївку. Саме це село на Білгородській трасі — точка, яку за будь-яку ціну намагаються зайняти окупанти, щоб розвинути наступ на Харків. З моменту прибуття до Харкова у квітні, 130 Батальйон ТРО Києва відразу розпочав виконання бойових завдань на півночі Наші розвідники, протитанкісти, аеророзвідка перейшли під командування Героя України з позивним "Адам", - розповів артист.

Соліст «Антител» поділився, що за весь період оборони Дементіївки, 130 Батальйоном, у якому Тополі служить, було відбито десятки атак, знищено сотні кадрових російських військових 144-ї мотострілецької Дивізії та 80-ї мотострілецької арктичної бригади ВМФ.

"У травні підрозділи 130 Батальйону зайшли на напрям Циркуни а також до Дементіївки, Прудянки, зайняли лісопосадки навколо цих селищ. Наступні півтора місяці наш Батальйон утримував крайні, нульові, рубежі цих населених пунктів, відбиваючи майже щоденні наземні атаки ворога, суміжних підрозділів. , танків, прикриття ротацій, при цьому перебуваючи під постійним артилерійським, мінометним, танковим вогнем. Під словом "постійним" треба розуміти від сотні до тисячі прильотів ворожих артилерійських і реактивно-касетних снарядів щодобово. розповів Тарас.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся зірковими колегами, які піаряться на ТРО.