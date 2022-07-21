Солист группы "Антитела" Тарас Тополя находится на фронте с первого дня полномасштабной войны. Сначала он был на Киевщине, а когда оттуда выгнали оккупантов, поехал служить на Харьковщину.

У себя в Инстаграм Тополя ведет дневник, где пишет о каждом дне войны. В 148-й день он опубликовал видео, сделанное во время боевых действий в мае месяце.

В ролике показано, как украинские военные сражаются с оккупантами.

В кадре слышатся автоматные очереди.

Также Тополя показал, как с побратимами эвакуируют раненых бойцов, выносят их на носилках, обрабатывают раны и перематывают их бинтами.

"В украинских СМИ заговорили за Дементиевку. Именно это село на Белгородской трассе — точка, которую любой ценой пытаются занять оккупанты, чтобы развить наступление на Харьков. С момента прибытия в Харьков в апреле, 130 Батальон ТРО Киева сразу приступил к выполнению боевых задач на севере Харьковской области. Наши разведчики, противотанкисты, аэроразведка перешли под командование Героя Украины с позывным "Адам", — рассказал артист.

Солист «Антител» поделился, что за весь период обороны Дементиевки, 130 Батальоном, в котором Тополя служит, были отбиты десятки атак, уничтожены сотни кадровых российских военных 144-й мотострелковой Дивизии и 80-й мотострелковой арктической бригады ВМФ.

"В мае подразделения 130 Батальона зашли на направление Циркуны а также в Дементиевку, Прудянку, заняли лесопосадки вокруг этих поселков. Следующие полтора месяца наш Батальон удерживал крайние, нулевые, рубежи этих населенных пунктов, отражая почти ежедневные наземные атаки врага, смежных подразделений ВСУ и НГУ, танков, прикрытия ротаций, при этом находясь под постоянным артиллерийским, минометным, танковым огнем. Под словом "постоянным" надо понимать от сотни до тысячи прилетов вражеских артиллерийских и реактивно-кассетных снарядов ежесуточно. Не считая авианалетов и многократного использования фосфорных бомб", — рассказал Тарас.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.