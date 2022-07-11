Популярный украинский исполнитель Тарас Тополя, который вместе с музыкантами из своей группы "Антитела" с начала войны ушли защищать Украину, поделился в Instagram очаровательным фото с женой певицей ALYOSHA (Елена Тополя).

На фотографии Тарас и Лена запечатлены на прогулке, похоже, этот снимок был сделан во время недолгой встречи супругов. Ведь по словам исполнителя, снимок был сделан на прощание, так как жена улетает в США. Влюбленные выглядят счастливыми, несмотря на долгую разлуку – с началом войны ALYOSHA с тремя детьми выехала из Украины.

В подписи к публикации Тарас Тополя написал: "Киев. Утро – сто тридцать восьмое. Настроение – люблю. Месяц – жить ради. Фото на прощание. Кто в США, а кто в Харьков. Хорошего полета любимая @alyoshasinger. Слава ВСУ! Слава Украине!".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото артиста с женой: "Не на прощание, а до встречи и в память! Любим Вас! Берегите себя!", "Тарас, вы оба такие молодые и красивые, и только глаза говорят о том, что за последние месяцы повзрослели на несколько жизней. Божьей защиты вам и вашей семье!", "Любовь побеждает все", "Вы самая лучшая пара и лучшие артисты на просторах Украины!", "Невероятная семья, вызывающая невероятный восторг и уважение!", "Берегите себя и семью".

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