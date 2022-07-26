Нові постачання на озброєння ЗСУ високоточних реактивних артилерійських систем HIMARS можуть кардинально змінити географію бойових дій. Про це в інтерв'ю Politeka Online розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, окупантам просто нема чим відповідати на роботу цих систем.

Експерт також зазначив, що зараз поменшало масованих ракетних ударів з боку російських окупантів, оскільки ракет у них стає дедалі менше. А на застосування військовими Збройних сил України установок HIMARS російському командуванню взагалі нема чим відповісти.

"Відповіді швидше за все не буде. Можуть бути тільки ракетні удари, але як би там не хизувалась росія, ракет стає все менше. І, відповідно, ракетних ударів теж стає менше. Так, вони ще можуть іноді завдавати масованих ударів, але вже це рідше. І фактично, їм відповісти й нічим", - каже Жданов.

За його словами, у найближчі два тижні кількість систем HIMARS в Україні може зрости до 20, і це змінить ситуацію на фронті.

"Тому вогневий вплив збільшуватиметься, і географія ударів буде розширюватися. Якщо подивитися інтерактивну карту ударів HIMARS, то можна побачити, що зараз вони зосереджені – Донецький та Херсонський напрямок. А зі збільшенням їхньої кількості ми можемо або розширити географію, або продовжити зосередження і посилення вогневої дії саме на цих напрямках", - розповів військовий експерт.

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