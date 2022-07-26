Популярний український кухар, блогер та переможець проекту "Майстер Шеф" Євген Клопотенко, який нещодавно отримав премію, як найкращий фут-блогер, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, на цей раз ресторатор поділився незвичайним рецептом про те, як знайти заспокоєння на кухні.

Як видно, Євген опублікував відео, в якому коротко та ясно пояснив, як готувати рибу. Однак у підписі до публікації поділився ще одним незвичайним рецептом. За словами Клопотенка, якщо не знаєте, чим зайнятися, то починайте готувати. І навіть якщо щось не вийде або підгорить, можна накричати на сковорідку.

"Не знаєте, що робити - готуйте. Боїтеся, що невмілі та згорить? Чудово. Значить, декілька хвилин життя ви будете думати про ту кончену горілу пательню, а не он те все. Можете ще на неї накричати. Ментальна розрядка буде неймовірна. А якщо серйозно, то готуйте зі мною. Наврядчи тоді у вас будуть причини матюкатися на пательню, але вам буде смачно і добре. Загалом, я буду багато найближчим часом казати про те, як їжа може стабілізувати і психіку, і здоров'я, але тут дочекайтеся анонсу одного нового проєкту", - написав Клопотенко.

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