Популярна українська співачка Оля Полякова, яка довгий час гастролювала за кордоном із благодійними концертами на підтримку України, повернулася додому та вже дала концерт у київському метро. Відео зі свого виступу зірка опублікувала на сторінці у Instagram.

У ролику можна побачити, що Оля спочатку спілкується із глядачами, а потім виконує свій новий україномовний хіт "Щасливі люди", який раніше вона співала у дуеті із Дзідзьо. На імпровізовану сцену в метро Полякова вийшла у своєму "золотому" сценічному костюмі, її волосся завите в пишні кучері, а на обличчі яскравий макіяж. Судячи з відео, українці зі сльозами на очах підспівували Олі та підсвічували залу ліхтариками, створюючи атмосферу.

У підписі до публікації Полякова написала: "Щасливі люди" на концерті у київському метро! Допомагаємо та співаємо для всіх, хто наближає нашу перемогу! Дивіться повний виступ на моєму каналі YouTube". Прихильники ту ж таки почали коментувати нове відео співачки: "Людям потрібні позитивні емоції, а пісня – це хороший і швидкий шлях їх отримати!", "Оля, молодець", "Оля, браво!", "Яка ж ви гарна та талановита!", "Оля, дякую за пісню, люблю тебе", "Яка красива Оля", "Оля, браво. Дякую за підтримку нашого українського народу".

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