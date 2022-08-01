Як пише Politeka.net відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна дуже спортивна дівчина. Вона захоплюється різними видами спорту та постійно показує фоловерам свої тренування.

Нікітіна успішно поєднує спорт та акторську майстерність. Завдяки своєму почуттю гумору та харизмі вона дуже сподобалась українцям.

У себе в Інстаграмі Катя розмістила нове відео, зроблене біля моря.

Актриса продемонструвала стильний образ у жіночому костюмі небесно-блакитного кольору, що складається зі спідниці-міді з розрізом та короткою блузкою. Свій look вона доповнила білими босоніжками на високій підошві.

Нікітіна ефектно вийшла на терасу, схопилася руками за перила, подивилася в далечінь, повернулася і вигнула спинку, продемонструвавши свою розтяжку.

«Найшвидше літо в моїй пам'яті… 1 серпня… 💛💙», - з сумом написала вона.

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