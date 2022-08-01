Как пишет Politeka.net, известная украинская актриса и звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина очень спортивная девушка. Она увлекается разными видами спорта и постоянно показывает фолловерам свои тренировки.
Никитина успешно совмещает спорт и актерское мастерство. Благодаря своему чувству юмора и харизме она очень полюбилась украинцам.
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Актриса продемонстрировала стильный образ в женственном костюме небесно-голубого цвета, состоящем из юбки-миди с разрезом и короткой блузки. Свой loоk она дополнила белыми босоножками на высокой подошве.
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Никитина эффектно вышла на террасу, схватилась руками за перила, посмотрела вдаль, повернулась и выгнула спинку, продемонстрировав свою растяжку.
«Самое быстрое лето в моей памяти… 😭 1 августа…💛💙», - с грустью написала она.
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