Как пишет Politeka.net, известная украинская актриса и звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина очень спортивная девушка. Она увлекается разными видами спорта и постоянно показывает фолловерам свои тренировки.

Никитина успешно совмещает спорт и актерское мастерство. Благодаря своему чувству юмора и харизме она очень полюбилась украинцам.

У себя в Инстаграм Катя разместила новое видео, сделанное возле моря.

Актриса продемонстрировала стильный образ в женственном костюме небесно-голубого цвета, состоящем из юбки-миди с разрезом и короткой блузки. Свой loоk она дополнила белыми босоножками на высокой подошве.

Никитина эффектно вышла на террасу, схватилась руками за перила, посмотрела вдаль, повернулась и выгнула спинку, продемонстрировав свою растяжку.

«Самое быстрое лето в моей памяти… 😭 1 августа…💛💙», - с грустью написала она.

Напомним, блондинка из "Женского квартала" в крошечном мини задрала ножку, впечатлив видом

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" Никитина в узком топике залюбовала стильным образом

А еще Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" Никитина в узких шортах хвастнула растяжкой