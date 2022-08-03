Співачка Світлана Лобода показала доньку та розповіла, як насправді звуть дівчинку, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Світлана Лобода – відома українська співачка. Знаменитість після початку війни висловилася на підтримку України, а після цього приїхала у звільнений Ірпінь, рідне місто виконавиці. Наразі співачка активно допомагає українцям, а також не забуває про Інстаграм, де активно веде сторінку.

А цього разу Лобода показала свою дочку. Зірка вирішила розповісти про ім'я дівчинки, яке, за її словами, хвилює багатьох.

"Для тих, кому не дає спокою ім'я моєї дочки.

Моя дочка:

Тільда-Матильда.

Тілочка - зменшувально ласкаве", - написала Лобода.

На фото Тільда ​​стояла спиною до камери, позуючи у жовтих футболках та штанцях перед дзеркалом. Обличчя малечі було не видно.

Повідомлялося, що Лобода розповіла, що думає про російських окупантів, давши нове інтерв'ю.

"Я проти війни, проти кровопролиття та вбивств. Я вважаю, що люди, які так чинять, це нелюди. Тому що те, що пережила наша країна і те, в якому пеклі наші жінки та діти перебувають сьогодні...", - сказала Світлана.

Нагадаємо, Лобода різко висловившись про росіян зізналася, від чого була збентежена найбільше

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