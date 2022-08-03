Як пише Politeka.net , Світлана Лобода – відома українська співачка. Знаменитість після початку війни висловилася на підтримку України, а після цього приїхала у звільнений Ірпінь, рідне місто виконавиці. Наразі співачка активно допомагає українцям, а також не забуває про Інстаграм, де активно веде сторінку.
А цього разу Лобода показала свою дочку. Зірка вирішила розповісти про ім'я дівчинки, яке, за її словами, хвилює багатьох.
"Для тих, кому не дає спокою ім'я моєї дочки.
Моя дочка:
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Тільда-Матильда.
Тілочка - зменшувально ласкаве", - написала Лобода.
На фото Тільда стояла спиною до камери, позуючи у жовтих футболках та штанцях перед дзеркалом. Обличчя малечі було не видно.
Повідомлялося, що Лобода розповіла, що думає про російських окупантів, давши нове інтерв'ю.
"Я проти війни, проти кровопролиття та вбивств. Я вважаю, що люди, які так чинять, це нелюди. Тому що те, що пережила наша країна і те, в якому пеклі наші жінки та діти перебувають сьогодні...", - сказала Світлана.
Нагадаємо, Лобода різко висловившись про росіян зізналася, від чого була збентежена найбільше
А ще Politeka повідомляла, що молодша сестра Лободи звела з розуму святковим чином у напівпрозорій сукні .
Також Politeka писала, що Лободу з глибоким декольте застали в обіймах непоголеного Артура Пірожкова