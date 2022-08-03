Як пише Politeka.net , Світлана Лобода – відома українська співачка. Знаменитість після початку війни висловилася на підтримку України, а після цього приїхала у звільнений Ірпінь, рідне місто виконавиці. Наразі співачка активно допомагає українцям, а також не забуває про Інстаграм, де активно веде сторінку.

А цього разу Лобода показала свою дочку. Зірка вирішила розповісти про ім'я дівчинки, яке, за її словами, хвилює багатьох.

"Для тих, кому не дає спокою ім'я моєї дочки.

Моя дочка:

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Тільда-Матильда.

Тілочка - зменшувально ласкаве", - написала Лобода.

На фото Тільда ​​стояла спиною до камери, позуючи у жовтих футболках та штанцях перед дзеркалом. Обличчя малечі було не видно.

Світлана Лобода

Повідомлялося, що Лобода розповіла, що думає про російських окупантів, давши нове інтерв'ю.

"Я проти війни, проти кровопролиття та вбивств. Я вважаю, що люди, які так чинять, це нелюди. Тому що те, що пережила наша країна і те, в якому пеклі наші жінки та діти перебувають сьогодні...", - сказала Світлана.

Нагадаємо, Лобода різко висловившись про росіян зізналася, від чого була збентежена найбільше

А ще Politeka повідомляла, що молодша сестра Лободи звела з розуму святковим чином у напівпрозорій сукні .

Також Politeka писала, що Лободу з глибоким декольте застали в обіймах непоголеного Артура Пірожкова