Несмотря на то, что Лобода после 2014 года какое-то время жила и активно работала в россии, после 24 февраля певица открыто выступила против войны и зверств российских оккупантов.

В интервью грузинскому журналисту Светлана Лобода честно рассказала, как изменилась ее жизнь после 24 февраля 2022 года. Отрывок беседы артистка разместила у себя в Инстаграм.

«Мне было очень сложно исходя из того, что последние 8 лет я работала по всему миру и в том числе и в росси. Я была лидирующим артистом россии. Когда 24 числа всё это случилось, я не понимала, как жить дальше», - призналась певица.

Артистка приняла решение собрать всю семью и свою команду и выехать из рф.

Светлана в резкой форме рассказала, что думает о российских оккупантах, которые пришли с войной в Украину.

«Я против войны, против кровопролития и убийств. Я считаю, что люди, которые так поступают, это нелюди. Потому что то, что пережила наша страна и то, в каком аду наши женщины и дети пребывают сегодня…», - сообщила она.

После того, как Светлана вернулась в Киев и в свой родной город Ирпень, и увидела своими глазами разрушения - она была обескуражена от того, что творили российские оккупанты.

Певица решила спасать всех, кому она может помочь и на протяжении месяца она занималась эвакуацией людей.

«Мы вывезли порядка 100 семей», - рассказала она в интервью.

Напомним, Лобода посмеялась над попытками росСМИ вылить на нее грязь

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