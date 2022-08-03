Певица Светлана Лобода показала дочь и рассказала, как на самом деле зовут девочку, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица. Знаменитость после начала войны высказалась в поддержку Украины, а после этого приехала в освобожденный Ирпень, родной город исполнительницы. Сейчас певица активно помогает украинцам, а также не забывает об Инстаграм, где ведет активно страничку.

А в этот раз Лобода показала свою дочь. Звезда решила рассказать об имени девочки, которое, по ее словам, волнует многих.

"Для тех, кому не дает покоя имя моей дочери.

Моя дочь:

Тильда-Матильда.

Тиллечка - уменьшительно ласкательное", - написала Лобода.

На фото Тильда стояла спиной к камере, позируя в желтых футболке и штанишках перед зеркалом. Лицо малышки было не видно.

Сообщалось, что Лобода рассказала, что думает о российских оккупантах, дав новое интервью.

"Я против войны, против кровопролития и убийств. Я считаю, что люди, которые так поступают, это нелюди. Потому что то, что пережила наша страна и то, в каком аду наши женщины и дети пребывают сегодня…", - сказала Светлана.

Напомним, Лобода резко высказавшись о россиянах призналась, от чего была обескуражена больше всего

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