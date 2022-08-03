Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица. Знаменитость после начала войны высказалась в поддержку Украины, а после этого приехала в освобожденный Ирпень, родной город исполнительницы. Сейчас певица активно помогает украинцам, а также не забывает об Инстаграм, где ведет активно страничку.
А в этот раз Лобода показала свою дочь. Звезда решила рассказать об имени девочки, которое, по ее словам, волнует многих.
"Для тех, кому не дает покоя имя моей дочери.
Моя дочь:
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Тильда-Матильда.
Тиллечка - уменьшительно ласкательное", - написала Лобода.
На фото Тильда стояла спиной к камере, позируя в желтых футболке и штанишках перед зеркалом. Лицо малышки было не видно.
Сообщалось, что Лобода рассказала, что думает о российских оккупантах, дав новое интервью.
"Я против войны, против кровопролития и убийств. Я считаю, что люди, которые так поступают, это нелюди. Потому что то, что пережила наша страна и то, в каком аду наши женщины и дети пребывают сегодня…", - сказала Светлана.
Напомним, Лобода резко высказавшись о россиянах призналась, от чего была обескуражена больше всего
А еще Politeka сообщала, что младшая сестра Лободы свела с ума праздничным образом в полупрозрачном платье
Также Politeka писала, что Лободу с глубоким декольте застали в объятиях небритого Артура Пирожкова