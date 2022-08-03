Як пише Politeka.net, Софія Ротару – знаменита українська співачка. Знаменитість має племінницю - Соню Хлябич, яка деякий час намагалася побудувати кар'єру співачки під псевдонімом Соня Кей. І виконавиця мала навіть деякі успіхи, адже її номінували на звання "Прорив року" після випуску міні-альбому в 2018 році. 2021 року співачка випустила другий альбом, а нещодавно оголосила, що завершує кар'єру співачки. Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділилася творчістю, а також кадрами з особистого життя.

А цього разу Соня поділилася фотографією, яку опублікувала ще 2018 року. На знімку Хлябич була у міні-сукні з вирізом.

"Моменти із мирного часу", - написала Соня.

Фанати під публікацією поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Це твій дім?", "Міло дуже", "Вірно", "Соня, ти красуня, виглядаєш просто супер", "Ти дуже гарна і це кімната на фото теж", "Ти крута", "Дінь-дінь", "Соня!!! Класно виглядаєш, така: красива, ніжна, і жіночна!!! Супер!!!", "Просто прекрасна", "Соня ви гарнішає з кожним фото!".

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