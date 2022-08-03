Как пишет Politeka.net, София Ротару - знаменитая украинская певица. У знаменитости есть племянница - Соня Хлябич, которая некоторое время пыталась построить карьеру певицы под псевдонимом Соня Кей. И у исполнительницы были даже некоторые успехи, ведь ее номинировали на звание "Прорыв года" после выпуска мини-альбома в 2018 году. В 2021 году певица выпустила второй альбом, а недавно объявила, что завершает карьеру певицы. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делилась творчеством, а также кадрами из личной в жизни.

А в этот раз Соня поделилась фотографией, которую опубликовала еще в 2018 году. На снимке Хлябич была в мини-платье с вырезом.

"Моменты с мирного времени", - написала Соня.

Фанаты под публикацией поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Это твой дом?", "Мило очень", "Верно", "Соня, ты красотка, выглядишь просто супер", "Ты очень красивая и это комната на фото тоже", "Ты крутая", "Динь-динь", "Соня!!! Классно выглядишь, такая: красивая, нежная, и женственная!!! Супер!!!", "Просто прекрасная", "Соня вы красивеете с каждым фото!".

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