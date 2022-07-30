Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская певица, которая в прошлом году получила звание Национальной легенды Украины. У знаменитости есть племянница - Соня Хлябич, которая долгое время шла по пути звездной тетушки, но недавно решила завязать с карьерой певицы несмотря на номинацию "Прорыв года" в 2018 году. Соня, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Хлябич поделилась фото, где позировала на фоне подсолнухов, стоя в зеленом мини-платье.

"Любите Украину во сне и наяву, вишневую свою Украину, красоту ее вечно живую и новую и язык ее соловьиную", - написала Соня.

Фаны, включая тетушку Сони Софию Ротару, поставили лайки и написали комментарии:

"Огонь", "Очень красиво", "Ох, как хорошо звучит ! Сонечка, чтобы еще было платье синее", "Вот это да, сколько подсолнухов".

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