Український гурт «Антитела» та її соліст Тарас Тополя, який служить у теробороні, прагнуть, щоб про війну у нас у країні почув увесь світ

Як пише Politeka.net, саме тому гурт випустив пісню Hello англійською мовою. Композиція стане саундтреком до документального фільму міжнародної служби ВВС про "Антителі" та війну в Україні "Frontman – Frontline". Про це повідомив у себе в Instagram Тарас Тополя.

«Ми створили англомовну версію пісні Hello майже одночасно з українською. Нова реальність змусила переосмислити цю пісню — слова створювалися на передовій, і розкриють нові сенси. За допомогою цієї пісні ми кричимо словами про справедливий для України світ, а також про наслідки, якщо світ не зупинить війну», - заявив соліст «Антитіл».

До ролика потрапили кадри з версії 2019 року. Новий матеріал було знято у Харківській області, де учасники групи проходять службу.

За словами лідера гурту, пісня втілює звернення до людства, щоб Україну почув світ.

Користувачі мережі в захваті від пісні.

"Це неймовірно потужно",

"Дивно - я не можу дочекатися, щоб побачити цей документальний фільм! Я тільки-но повернувся з України, і для мене було величезною честю перебувати у вашій неймовірній країні",

"Вау!!!! Дякую за Ваш, дух, вашу силу, свободу! Дякую, що захищаєте Нашу Україну 💙💛 Дякую за пісню", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся зірковими колегами, які піаряться на ТРО.