Как пишет Politeka.net, именно поэтому группа выпустили песню Hello на английском языке. Композиция станет саундтреком к документальному фильму международной службы BBC об "Антителе" и войне в Украине "Frontman – Frontline". Об этом сообщил у себя в Instagram Тарас Тополя.
«Мы создали англоязычную версию песни Hello почти одновременно с украинской. Новая реальность заставила переосмыслить эту песню — слова создавались на передовой, и раскроют совсем новые смыслы. С помощью этой песни мы кричим словами о справедливом для Украины мире, а также о последствиях, если мир не остановит войну» — заявил солист «Антител».
В ролик попали кадры из версии 2019 года. Новый материал был снят в Харьковской области, где участники группы проходят службу.
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По словам лидера группы, песня олицетворяет обращение к человечеству, чтобы Украину услышал мир.
Пользователи сети в восторге от песни.
"Это невероятно мощно",
"Удивительно - я не могу дождаться, чтобы увидеть этот документальный фильм! Я только что вернулся из Украины, и для меня было огромной честью находиться в вашей невероятной стране",
"Вау!!!! Спасибо за Ваш, дух, вашу силу, свободу! Спасибо, что защищаете Нашу Украину 💙💛 Спасибо за песню", - пишут в комментариях.
Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.
Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.
Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.