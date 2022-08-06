Співак Тарас Тополя разом з колегами по групі «Антитіла» перебуває на фронті з першого дня повномасштабної війни.

Тарас Тополя пішов служити парамедиком у 130 батальйоні територіальної оборони. Спершу він був на Київщині, а коли звідти вигнали окупантів, поїхав служити на Харківщину.

В інтерв'ю українській телеведучій Надії Матвєєвій Тополя зізнався , як захисники ставляться до вечірок під час війни.

"Люди мають жити, про щось мріяти, усміхатися, жартувати, займатися коханням врешті решт, відпочивати. Все це має бути, тому що заради чого ми тоді боремося тут? Ми ж не боремося заради туги, смутку, розпачу і тотального плачу. Ні, майбутнє держави має бути світлим, успішним, усміхненим. Здобутки мають бути з усмішкою на обличчі", - повідомив співак.

У той же час він зізнався, коли мирні жителі перегинають ціпок і дозволяють собі зайвого – це дратує.

"Звичайно, є перебори. Коли якісь відверті хамські вечірки влаштовують, гульки, якісь речі, які контрастують з тим, що в країні війна. Звичайно, на це люди будуть реагувати негативно. І я розумію, чому так ", – заявив він.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополя показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся зірковими колегами, які піаряться на ТРО.