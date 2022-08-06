Тарас Тополя пошел служить парамедиком в 130 батальоне территориальной обороны. Сначала он был на Киевщине, а когда оттуда выгнали оккупантов, поехал служить на Харьковщину.
В интервью украинской телеведущей Надежде Матвеевой Тополя
"Люди должны жить, о чем-то мечтать, улыбаться, шутить, заниматься любовью в конце концов, отдыхать. Все это должно быть, потому что ради чего мы тогда боремся здесь? Мы же не боремся ради тоски, печали, отчаяния и тотального плача. Нет, будущее государства должно быть светлым, успешным, улыбающимся. Достижения должны быть с улыбкой на лице", – сообщил певец.
В тоже время он признался, когда мирные жители перегибают палку и позволяют себе лишнего – это раздражает.
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"Конечно, есть переборы. Когда какие-то откровенные хамские вечеринки устраивают, гульки, какие-то вещи, которые контрастируют с тем, что в стране война. Конечно, на это люди будут реагировать негативно. И я понимаю, почему так", – заявил он.
Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.
Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.
Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.