Тарас Тополя пошел служить парамедиком в 130 батальоне территориальной обороны. Сначала он был на Киевщине, а когда оттуда выгнали оккупантов, поехал служить на Харьковщину.

В интервью украинской телеведущей Надежде Матвеевой Тополя признался , как защитники относятся к вечеринкам во время войны.

"Люди должны жить, о чем-то мечтать, улыбаться, шутить, заниматься любовью в конце концов, отдыхать. Все это должно быть, потому что ради чего мы тогда боремся здесь? Мы же не боремся ради тоски, печали, отчаяния и тотального плача. Нет, будущее государства должно быть светлым, успешным, улыбающимся. Достижения должны быть с улыбкой на лице", – сообщил певец.

В тоже время он признался, когда мирные жители перегибают палку и позволяют себе лишнего – это раздражает.

"Конечно, есть переборы. Когда какие-то откровенные хамские вечеринки устраивают, гульки, какие-то вещи, которые контрастируют с тем, что в стране война. Конечно, на это люди будут реагировать негативно. И я понимаю, почему так", – заявил он.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.