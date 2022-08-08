Відомий виконавець показав свого побратима та розповів, як він рятував людей у ​​мирному житті, так зараз і на фронті

Популярний український виконавець Тарас Тополя, який разом із музикантами зі свого гурту "Антитела" з початку війни пішли захищати Україну, поділився історією свого побратима із позивним «Батем» у себе в Instagram.

Співак розповів, що познайомився з ним три роки тому, тоді чоловік був не військовим, а лікарем та рятував дітей Тополі в інфекційному відділенні.

"Батя" рятував наших дітей у інфекційному. Три роки тому. Пам'ятаю, як намучилися тоді з коханою, коли в дітей віком температура 40, блювота і нічого не допомагає. За два тижні відділення "Баті" поставило малюків на ноги», - розповів музикант.

На війні "Батя" також рятує. Тільки тепер бійців, із якими якими захищає Україну від російського окупанта.

«І дорослих хлопчиків, і маленьких, прикриваючи собою їхнє важке, але відносно мирне життя в тилу. Хоча офіційно в роті його посада не медик, проте всі знають, що "Батя" знає, як зробити так, щоб вижити", – повідомив Тополя.

Також він показав фотографію лікаря-військового.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся зірковими колегами, які піаряться на ТРО.