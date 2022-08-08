Известный исполнитель показал своего побратима и рассказал, как он спасал людей в мирной жизни, так сейчас и на фронте

Популярный украинский исполнитель Тарас Тополя, который вместе с музыкантами из своей группы "Антитела" с начала войны ушли защищать Украину, поделился историей своего побратима с позывным «Батя» у себя в Instagram.

Певец рассказал, что познакомился с ним три года назад, тогда мужчина был не военным, а врачом и спасал детей Тополи в инфекционном отделении.

"Батя" спасал наших детей в инфекционном. Три года тому назад. Помню, как намучились тогда с любимой, когда у детей температура 40, рвота и ничего не помогает. Через две недели отделение "Бати" поставило малышей на ноги», - рассказал музыкант.

На войне "Батя" тоже спасает. Только теперь бойцов, с которыми которыми защищает Украину от российского оккупанта.

«И взрослых мальчиков, и маленьких, прикрывая собой их трудную, но относительно мирную жизнь в тылу. Хотя официально в роте его должность не медик, однако все знают, что "Батя" знает как сделать так, чтобы выжить", – сообщил Тополя.

Также он показал фотографию врача-военного.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.