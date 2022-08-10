Так, в інтерв'ю програмі ЖВЛ Арестович повідомив, що всю накопичену на нерухомість суму він віддав на фронт.

"Накопичив до 2014 року, а потім віддав цю суму на фронт", - розповів Арестович.

Арестович також розповів, що найдорожчою його покупкою є Volvo. Що ж стосується відсутності власної квартири, то поки Арестович навіть не знає, де він міг її придбати. Як виявилось, мати одне місце для життя для нього смертельно небезпечно.

"Мало хто знає, але я в першій п'ятірці на ліквідацію в Росії. Мені простіше постійно міняти місце проживання, що й доводиться робити", – пояснив Арестович.

Нагадаємо, Арестович також розповів, що його заробітки тепер перевищують ті, що були раніше і завдяки їм він утримує не одну, а одразу п'ять сімей. За його словами, основним джерелом його доходів є проведення семінарів з психології, а посада радника не передбачає оплати, оскільки цим він займається на громадських засадах.

Представник ОП з ​​2015-го року одружений з дівчиною на ім'я Анастасія, з якою познайомився у 2014 році. Арестович також має два попередні шлюби.

Також повідомлялося, що Долина, Лепс і Газманов отримали від Галкіна, що виїхав з Росії, по заслугах.

Крім того, Politeka.net писала, що Могилевська розповіла, що і кого назавжди втратила через окупантів.