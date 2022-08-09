Найбільшою трагедією для неї було втратити будинок у Маріуполі, адже у ньому вона фактично зростала.

Російські окупанти зруйнували два будинки української співачки Наталії Могилевської. Йдеться про її особняк у Бучі та будинок у Маріуполі. Про зруйноване житло артистка розповіла в інтерв'ю у програмі "Все буде добре".

Найбільшою трагедією для неї було втратити будинок у Маріуполі, адже у ньому вона фактично зростала. Крім того, там жив дядько співачки, який загинув внаслідок удару військ росії.

"Це жахлива історія для мене. Тому що після того, як не стало мого батька та моєї мами, будинок мого дядька в Маріуполі був єдиним будинком, де я могла залишатися дитиною. Мої троянди, які я дуже любила, моє маленьке море, сад. У цих трояндах його й поховали", – сказала Наталія Могилевська.

Щодо її житла під Києвом, то там погосподарювали окупанти – вони не тільки все зруйнували, а й багато що вкрали у співачки. Найдивніше те, що вони навіть проводку зі стін витягли.

"Проведку всю, просто витягли і забрали з собою... Навіщо їм, я не знаю... Усе зруйнували, а після цього його ще й розбомбили", - додала Наталія Могилевська.

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