Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович до сих пор не имеет собственного жилья.

Так, в интервью программе «ЖВЛ» Арестович сообщил, что всю накопленную на недвижимость сумму он отдал на фронт.

«Накопил до 2014 года, а затем отдал эту сумму на фронт», - рассказал Арестович.

Арестович также рассказал, что самой дорогой его покупкой является автомобиль Volvo. Что же касаетс отсутствия собственной квартиры, то пока Арестович даже не знает, где обы он мог ее приобрести. Как оказалось, иметь одно место для жизни для него смертельно опасно.

"Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Мне проще постоянно менять место жительства, что и приходится делать", – пояснил Арестович.

Напомним, Арестович также рассказал, что его заработки теперь превышают те, что были раньше и благодаря им он содержит не одну, а сразу пять семей. По его словам, основным источником его доходов является проведение семинаров по психологии, а должность советника не подразумевает оплату, так как этим он занимается на общественных началах.

Представитель ОП с 2015-го года женат на девушке по имени Анастасия, с которой познакомился в 2014 году. У Арестовича также есть два предыдущих брака.

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