Як відомо, музикант неодноразово приїжджав на фронт, щоб підняти бойовий дух українських захисників, вступив до ТРО, почав їздити з концертами та активно зайнятий благодійністю. А нещодавно Святослав разом із гуртом вирушив на спеціальний концерт закордоном.

Як відомо, місяць тому Coldplay на концерті у Варшаві виконали "Обіймі". І ось учора в Брюсселі трек нарешті пролунав у дуеті з Вакарчуком, куди артист і прилетів із гуртом заради виступу.

«Війна триває. Ми її виграємо, а потім разом збудуємо новий, спокійний світ» - сказав Вакарчук.

«Коли буде така Українська хвиля? Та ще й на стадіонах? Дуже чекаємо Перемоги та концертів ОЕ; Феєрично!; добре але мало 👏💪🇺🇦; Вауууу як стіна; 💛яка енергетика !!!; Дякую це було неймовірно 💙💛; Це неймовірно 😭; The legend❤️; Неймовірний концерт! Дякую ❤️».

Також Вакарчук привернув увагу до нового кадру.

«Buenos Dias, Marbella! Race for Ukraine in the morning, #HelpforUkrainetour in the evening. Чекаємо Вас! 💙💛» – пише Вакарчук під яскравим кадром, який представив в Інстаграм у неділю вранці.

Нагадаємо, Вакарчук з "Океану Ельзи" показав, що діялося під час його виступу за кордоном: "Космічна енергетика"

Як повідомляла Politeka, Вакарчук довів до мурашок новим зверненням та кадрами: "Не скоро ми почуємо їх...".

Також Politeka писала, що Вакарчук повідомив про велику трагедію та зачепив українців: "Не хочеться вірити взагалі...".