Как известно, музыкант не раз приезжал на фронт, чтобы поднять боевой дух украинских защитников, вступил в ТРО, начал ездить с концертами и активно занят благотворительностью. А недавно Святослав вместе с группой отправился на специальный концерт заграницей.

Как известно, месяц назад Coldplay на концерте в Варшаве исполнили "Обійми". И вот вчера в Брюсселе трек наконец-то прозвучал в дуэте с Вакарчуком, куда артист и прилетел с группой ради выступления.

«Война продолжается. Мы ее выиграем, а потом вместе построим новый, спокойный мир» - сказал Вакарчук.

«Когда будет такая Украинская волна? Да еще на стадионах? Очень ждем Победы и концертов ОЭ; Феерично!; отлично но мало 👏💪🇺🇦; Вауууу как стена; 💛какая энергетика!!!; Спасибо это было невероятно 💙💛; Это невероятно 😭; The legend❤️; Невероятный концерт!! Спасибо ❤️».

Также Вакарчук привлек внимание новым кадром.

«Buenos Dias, Marbella! Race for Ukraine in the morning, #HelpforUkrainetour in the evening. Ждем вас! 💙💛» - пишет Вакарчук под ярким кадром, который представил в Инстаграм в воскресенье утром.

Напомним, Вакарчук из "Океана Эльзы" показал, что творилось во время его выступления за границей: "Космическая энергетика"

Как сообщала Politeka, Вакарчук довел до мурашек новым обращением и кадрами: "Не скоро мы услышим их...".

Также Politeka писала, что Вакарчук сообщил о большой трагедии и зацепил украинцев: "Не хочется верить вообще...".