С начала широкомасштабного вторжения россиян лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук на передовой поддерживает украинских бойцов. Небольшие концерты иногда проводят прямо в блиндажах во время обстрелов. Между поездками в горячие точки известный украинский музыкант устраивает благотворительные концерты в Европе.
Так, у себя в Инстаграм Святослав Вакарчук показал захватывающее видео, сделанное во время выступления в испанском городе Марбелья.
На кадрах видно, что во время концерта «Океан Эльзы царила просто космическая энергетика в зале.
«Так выглядят украинские волны в Марбелье», - коротко подписал видео певец.
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Пользователи сети пришли в восторг от увиденного.
«Спасибо, это было незабываемо»,
«Наш Вакарчук невероятный и самый лучший»,
«Как всегда – космическая энергетика»,
«Украинец, верный своей родине, который несет миру голос правды»,
«Ждем победы, чтобы в каждом городе Украины были такие волны»,
«Очень мощное выступление»,
«Круто, хочу в эту ауру», - пишут в комментариях.
Напомним, Святослав Вакарчук показал, как должен выглядеть настоящий украинский герой.
Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океана Эльзы" растрогал кадрами в больнице.
Также Politeka писала, что Святослав Вакарчук из "Океана Эльзы" похвастался "подарком" от Илона Маска.