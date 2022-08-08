С начала широкомасштабного вторжения россиян лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук на передовой поддерживает украинских бойцов. Небольшие концерты иногда проводят прямо в блиндажах во время обстрелов. Между поездками в горячие точки известный украинский музыкант устраивает благотворительные концерты в Европе.

Так, у себя в Инстаграм Святослав Вакарчук показал захватывающее видео, сделанное во время выступления в испанском городе Марбелья.

На кадрах видно, что во время концерта «Океан Эльзы царила просто космическая энергетика в зале.

«Так выглядят украинские волны в Марбелье», - коротко подписал видео певец.

Пользователи сети пришли в восторг от увиденного.

«Спасибо, это было незабываемо»,

«Наш Вакарчук невероятный и самый лучший»,

«Как всегда – космическая энергетика»,

«Украинец, верный своей родине, который несет миру голос правды»,

«Ждем победы, чтобы в каждом городе Украины были такие волны»,

«Очень мощное выступление»,

«Круто, хочу в эту ауру», - пишут в комментариях.

Напомним, Святослав Вакарчук показал, как должен выглядеть настоящий украинский герой.

Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океана Эльзы" растрогал кадрами в больнице.

Также Politeka писала, что Святослав Вакарчук из "Океана Эльзы" похвастался "подарком" от Илона Маска.