Аніта Луценко додала, що саме заради Мії залишається у Великій Британії, адже її безпека для неї на першому місці.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український тренер із шоу "Зважені та щасливі" та мотиватор Аніта Луценко після вторгнення росії в Україну виїхала до Великобританії. Тому доньці доведеться піти до школи за кордоном. На своїй сторінці в Інстаграм вона розлютилася, що окупанти забрали у маляти її перше вересня.

Аніта Луценко зізналася, що давно готувала єдину дочку до 1 класу і мріяла, щоб Мія розпочала, а також закінчила в одній школі з тими самими друзями, проте не судилося.

"Все - в урну. Вкрасти в дитини 1 вересня - без рідних поруч... Сказати, що я зла, - це нічого не сказати. Але ми всі з вами багато матюка знайдемо щодня на цю парашу. Сподіваюся, що Мія почне в Британії, а закінчить школу в Україні. Дуже вірю. Цим і живу", - висловила свої емоції тренер із шоу "Зважені та щасливі".

Варто зазначити, що Аніта Луценко раніше не говорила, до якої країни переїхала разом із дочкою. У травні спортсменка лише повідомила, що перейшла українською мовою.

Варто зазначити, що Аніта Луценко є срібною чемпіонкою Європи зі спортивної аеробіки, багаторазова чемпіонка України з аеробіки та фітнесу.

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" вразила ніжками в сукні з розрізом.

Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.

Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.