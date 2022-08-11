Як повідомляє Politeka.net, відомий український тренер із шоу "Зважені та щасливі" та мотиватор Аніта Луценко після вторгнення росії в Україну виїхала до Великобританії. Тому доньці доведеться піти до школи за кордоном. На своїй сторінці в Інстаграм вона розлютилася, що окупанти забрали у маляти її перше вересня.
Аніта Луценко зізналася, що давно готувала єдину дочку до 1 класу і мріяла, щоб Мія розпочала, а також закінчила в одній школі з тими самими друзями, проте не судилося.
"Все - в урну. Вкрасти в дитини 1 вересня - без рідних поруч... Сказати, що я зла, - це нічого не сказати. Але ми всі з вами багато матюка знайдемо щодня на цю парашу. Сподіваюся, що Мія почне в Британії, а закінчить школу в Україні. Дуже вірю. Цим і живу", - висловила свої емоції тренер із шоу "Зважені та щасливі".
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Знаходилися строковики": під Москвою палає військова частина, небо стало червоним
"Будемо святкувати перемогу": генерал ЗСУ назвав обнадійливі терміни
Грози та спека до +40 розділять Україну: синоптики попередили про небезпеку, якою буде погода
"Розірвало на шматки": нові подробиці вибухів у Криму, люди тікають зі своїх будинків
Варто зазначити, що Аніта Луценко раніше не говорила, до якої країни переїхала разом із дочкою. У травні спортсменка лише повідомила, що перейшла українською мовою.
Варто зазначити, що Аніта Луценко є срібною чемпіонкою Європи зі спортивної аеробіки, багаторазова чемпіонка України з аеробіки та фітнесу.
Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" вразила ніжками в сукні з розрізом.
Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.
Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.