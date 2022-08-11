Анита Луценко добавила, что именно ради Мии остается в Великобритании, ведь ее безопасность для нее на первом месте.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский тренер из шоу "Зважені та щасливі" и мотиватор Анита Луценко после вторжения рф в Украину выехала в Великобретанию. Потому ее дочери придется пойти в школу за границей. На своей странице в Инстаграм она разозлилась, что оккупанты забрали у малышки ее первое сентября.

Анита Луценко призналась, что давно готовила единственную дочь до 1 класса и мечтала, чтобы Мия начала, а также окончила в одной школе с теми же друзьями, однако не суждено.

"Все – в урну. Украсть у ребенка 1 сентября - без родных... Сказать, что я зла, – это ничего не сказать. Но мы все с вами много мата найдем каждый день на эту парашу. Надеюсь, что Мия начнет в Британии, а закончит школу в Украине. Очень верю. Этим и живу", - высказала свои эмоции тренер из шоу "Зважені та щасливі".

Стоит отметить, что Анита Луценко ранее не говорила, в какую страну переехала вместе с дочерью. В мае спортсменка только сообщила, что перешла на украинский язык.

Стоит отметить, что Анита Луценко является серебряной чемпионкой Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" впечатлила ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.