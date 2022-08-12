Як повідомляє Politeka.net, у травні відомий співак Іван Дорн заявляв, що повернеться до росії лише тоді, коли там майорить український прапор, але його риторика трохи змінилася. В інтерв'ю "ЖВЛ" він назвав чотири умови, за яких повернеться до росії з гастролями.
"Насамперед має влада помінятися. Вони мають вибачитися перед нашою країною. Повернути всю географічну нашу позицію і вони мають визнати нас як незалежну державу. До цього ні, тому що поваги немає", – заявив Іван Дорн .
За його словами, це важливі умови для всіх громадян України, які росія має виконати. Тому, поки все це не виконають, Іван Дорн не постане перед росіянами, бо вони не поважають українців.
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Варто зазначити, що 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення росії в Україну, відомий співак Іван Дорн закликав своїх російських колег не брати участь у війні проти України. А після цього співак анонсував концертний тур Європою на підтримку України і відмовився виступати в росії.
Нагадаємо, що Дорн завершує кар'єру музиканта, з'явилося термінове звернення.
Як повідомляла Politeka, Дорн зізнався, як обдурив українців.
Також Politeka писала, що Іван Дорн вперше показав красуню-дочку, такого ніхто не очікував.