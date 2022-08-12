Після повномасштабного вторгнення Іван Дорн дає концерти по всій Європі та збирає гроші для України.

Як повідомляє Politeka.net, у травні відомий співак Іван Дорн заявляв, що повернеться до росії лише тоді, коли там майорить український прапор, але його риторика трохи змінилася. В інтерв'ю "ЖВЛ" він назвав чотири умови, за яких повернеться до росії з гастролями.

"Насамперед має влада помінятися. Вони мають вибачитися перед нашою країною. Повернути всю географічну нашу позицію і вони мають визнати нас як незалежну державу. До цього ні, тому що поваги немає", – заявив Іван Дорн .

За його словами, це важливі умови для всіх громадян України, які росія має виконати. Тому, поки все це не виконають, Іван Дорн не постане перед росіянами, бо вони не поважають українців.

Варто зазначити, що 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення росії в Україну, відомий співак Іван Дорн закликав своїх російських колег не брати участь у війні проти України. А після цього співак анонсував концертний тур Європою на підтримку України і відмовився виступати в росії.

Нагадаємо, що Дорн завершує кар'єру музиканта, з'явилося термінове звернення.

Як повідомляла Politeka, Дорн зізнався, як обдурив українців.

Також Politeka писала, що Іван Дорн вперше показав красуню-дочку, такого ніхто не очікував.