Как сообщает Politeka.net, в мае известный певец Иван Дорн заявлял, что вернется в россию только тогда, когда там будет развеваться украинский флаг, но его риторика немного изменилась. В интервью "ЖВЛ" он назвал четыре условия, при которых вернется в россию с гастролями.

"В первую очередь должна власть поменяться. Они должны извиниться перед нашей страной. Вернуть всю географическую нашу позицию и они должны признать нас, как независимое государство. До этого нет, потому что уважения нет", – заявил Иван Дорн.

По его словам, это важные условия для всех граждан Украины, которые рф должна выполнить. Потому пока все это не выполнят, Иван Дорн не предстанет перед россиянами, потому что они не уважают украинцев.

Стоит отметить, что 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения россии в Украину, известный певец Иван Дорн призвал своих российских коллег не участвовать в войне против Украины. А после этого певец анонсировал концертный тур по Европе в поддержку Украины и отказался выступать в россии.

Напомним, что Дорн завершает карьеру музыканта, появилось срочное обращение.

Как сообщала Politeka, Дорн признался, как обманул украинцев.

Также Politeka писала, что Иван Дорн впервые показал красавицу-дочь, такого никто не ожидал.