Популярний співак Іван Дорн більше не хоче виступати на сцені

Про це музикант розповів в інтерв'ю російським журналістам, передає ТАСС ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, йому набридло співати і зараз він хоче присвятити себе зйомок у кіно.

Іван Дорн у спілкуванні з журналістами зізнався, що взяв участь у зйомках фільму Кирила Серебренникова "Петрови в грипі" і тоді його турбував лише один момент - чи сподобалася режисерові його гра.

Автор картини залишився задоволений грою Івана Дорна і порекомендував йому спробувати себе в нових ролях.

"Тому я завершую свою кар'єру співака і починаю ставати актором", - підкреслив музикант.

Новина про завершення кар'єри настільки приголомшила шанувальників, що вони в буквальному сенсі атакували Івана Дорна в соціальних мережах.

Вже через час співак записав відеозвернення, в якому заявив, що кидає музику лише на один рік, а журналісти при публікації інтерв'ю не вказали цього в текстовому варіанті.

"Я закінчую кар'єру, але рівно на рік. Не дочекаєтеся! Вони просто забули в лапках додати "сміється". Тому що, коли я давав інтерв'ю, я точно посміхався... Всі чутки, які ходять з приводу того, що я закінчую кар'єру... Не дочекаєтесь! Рівно рік... А потім я повернуся", - заявив Іван Дорн.

Раніше ми повідомляли про те, що Іван Дорн розгнівав українців своєю витівкою в прямому ефірі. Так, скандальний співак засвітився в ефірі шоу «Танці з зірками».

Іван Дорн в прямому ефірі висміяв журналістів телеканалу «1+1», розповівши про те, що вони намагалися взяти у нього коментар на автомобільній заправці.

«Пісня присвячується всім, каналу 1+1. Вчора бігали за мною на заправках, сьогодні я у них в музичних заставках», — сказав Іван Дорн перед виконанням пісні.

Користувачів мережі обурив той факт, що скандального музиканта запросили на прямий ефір, із-за чого керівництво телеканалу було змушене вирізати виступ Івана Дорна із запису програми.

Нагадаємо, Іван Дорн розлютив соцмережі своїми словами про АТО.

Як повідомляла Politeka, Іван Дорн потанцював з африканцями і випустив кліп.

Також Politeka писала, що Джаред Лето і Іван Дорн звели шанувальників з розуму спільним виступом.