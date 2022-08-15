Артист «Квартал 95» зняв пародію на російську туристку, яка, ридаючи в машині, розповідала, як їй не хочеться їхати з Криму

На відео актор «Квартал 95» Юрій Великий у чорній перуці, сидячи в машині, голосить: «Взагалі не хочу виїжджати з Криму».

"Як тут класно! Я звикла тут, як у себе вдома жили. Так тут душевно, по-домашньому. Ми з чоловіком корінні кримчани, живемо тут з 14 року. Ледве знайшли в Алушті квартиру зі слабкими господарями. Там жили ці... кримсько-татарські пенсіонери якісь. Ми ж чисто по-людськи настукали на них у ФСБ і їх кудись забрали та відвезли…», - плаче та заламує руки «туристка».

Пародію відразу оцінили в Мережі. Користувачі пишуть, що треба продовжувати сміятися, не дивлячись ні на що, і дякують «Кварталу 95» за іскрометний гумор.

"Це приголомшливо! У чотирьох хвилинах вся суть перекрученої логіки любителів війни, плюс найталановитіша пародія міміки та голосу "оригіналу", і плюс неймовірно смішно! Кожну фразу хочеться цитувати! Юрію, ви дивуєте щоразу!», «Не можу порахувати, що раз переглядаю Кожна фраза-шедевр Прям не в брову, а в око: «Там жили ці.. кримсько-татарські пенсіонери якісь.. Ми ж чисто по-людсько настукали на них у "ФСБ". "Невже лідери двох країн не можуть домовитися між собою, щоб ми їх бомбили, а вони нас ні?" тому що ну дуже смішні всі Ваші ролики. Велике дякую, що стали частіше їх викладати!», «Браво!», «Ну просто геніально», "Бомбічна пародія!" - пишуть Великому у коментарях.

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилися кадри порожніх кримських пляжів після вибухів на авіабазі росіян.

Також повідомлялося, що росіяни ридають, їдучи з Криму, та стоять у величезних пробках.

Тим часом на кордоні з Естонією утворилися багатогодинні пробки з охочих потрапити до Європи перед новою забороною.