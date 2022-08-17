Антивоєнний рух в рф поволі, але впевнено набирає сили – серед тих, хто висловився проти війни є і російські зірки.

Як повідомляє Головне управління розвідки МО України, зокрема, однозначно проти війни висловились: Андрій Макаревич, Борис Гребенщиков, Земфіра Рамазанова, Little Big, Моргенштерн, Максим Покровський та інші.

«Переслідування митців, які так чи інакше висловились проти російської агресії, призвели до тотального переслідування незгодних. В результаті багато з них були вимушені залишити територію РФ», - зазначили в розвідці.

Також в управлінні розвідки зазначають, що серед причин, через яких антивоєнний рух в рф набирає сили – це загальна економічна криза внаслідок санкцій і велика кількість свіжих могил російських окупантів.

Додамо, днями Юрія Шевчука таки оштрафували за антивоєнну промову.

Уфімський суд визнав лідера групи "ДДТ" винним у дискредитації російської армії. Опозиційному співаку за антивоєнну промову призначено штраф у 50 000 рублів.

««У мене було таке ж 83-го, коли мене пресували. Все-таки Росія велика країна. Кажуть, що до однієї води не можна увійти двічі, а в нас можна тричі увійти. Але все змінюється. Сьогодні ви на коні, а потім ми на коні. Як раніше КДБ були на коні, а потім бах і все. <...> Придбання територій – це ідеї 17 століття. Нині головне у країні – це харизма, менталітет, технології, наука. <...> Мені тут пишуть: «Батьківщина — не дупа президента, шикарно сказано, Юрію Юліановичу». А я не хотів нічого особливо казати. Але класно сказав. Справді, батьківщина — це злиденна бабуся на вокзалі. Навіщо ми кланяємося цим упирям. Гаразд, мовчу, бо мені щось ще пришиєте <...> Наші солдати гинуть там дарма, заради хибної ідеології. Ця війна не правильна, непотрібна. Нам треба будувати світлу Росію. А в результаті вийде, що ми знову будемо в повній дупі, завдяки нашій владі», - опублікувало видання "Вёрстка" слова Шевчука під час його спілкування з поліцейськими.

Нагадаємо, свою антивоєнну позицію раніше також висловив гуморист і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін і співачка Лайма Вайкуле.

У цей же час екс-чоловік Пугачової Філіп Кіркоров їздить госпіталями, де обіймається і фотографується з пораненими на території України окупантами.