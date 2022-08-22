Як пише Politeka.net, Світлана Лобода – відома українська співачка. Зірка після початку повномасштабної війни виступила з критикою Росії, а через деякий час наважилася приїхати до України. Світлана насамперед приїхала до Ірпені, міста свого дитинства, яке постраждав від російських окупаційних військ. А нещодавно Лобода вирушила до Євротуру, де виступає з благодійними концертами, збираючи гроші на підтримку українців.
Не забуває Лобода і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. На цей раз Світлана поділилася фото, де позувала на сцені. Зірка одягла ботфорти та прозоре міні, а в руках тримала електрогітару.
Повідомлялося, що Лобода вирішила підстригти свої довгі світлі локони, тепер знаменитість має зачіску каре. На новому фото зірка показала себе у новому образі та запитала фанатів, чи подобається їм зміни у її зовнішності.
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Нагадаємо, новий імідж Лободи викликав бурхливу реакцію українців.
А ще Politeka повідомляла, що Лобода різко висловившись про росіян зізналася, від чого була збентежена найбільше
Також Politeka писала, що молодша сестра Лободи звела з розуму святковим чином у напівпрозорій сукні