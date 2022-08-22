Певица Светлана Лобода в ботфортах и в мини впечатлила видом на сцене, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица. Звезда после начала полномасштабной войны выступила с критикой России, а через некоторое время решилась приехать в Украину. Светлана в первую очередь приехала в Ирпень, город своего детства, который пострадал от российских оккупационных войск. А недавно Лобода отправилась в Евротур, где выступает с благотворительными концертами, собирая деньги в поддержку украинцев.

Не забывает Лобода и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Светлана поделилась фото, где позировала на сцене. Звезда надела ботфорты и прозрачном мини, а в руках держала электрогитару.



Сообщалось, что Лобода решила подстричь свои длинные светлые локоны, теперь знаменитость носит прическу каре. На новом фото звезда показала себя в новом образе и спросила фанатов, нравится ли им перемены в ее внешности.

Напомним, новый имидж Лободы вызвал бурную реакцию украинцев, кадры

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