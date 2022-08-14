Как известно, Светлана предпочитает длинные волосы – их можно уложить по-разному и выглядить роскошно.
Однако теперь певица решила кардинально сменить имидж и подстричься под каре.
На видео, выложенное в Инстаграм, Светлана появилась с легкими кудрями и короткими волосами.
Также артистка пригласила всех своих поклонников на первый благотворительный концерт, который пройдет в Риге.
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Пользователи сети уже оценили новый образ известной украинки.
«Очень красивая❤️»,
«Какая красивая❤️❤️❤️ уверены что будет супер концерт🤲🏻❤️❤️❤️»,
«Кто бы что говорил, но Лобода – великий человек»,
«Вам очень идёт такая причёска ❤️»,
«Света!! 🔥Ты нереальна!!! ❤️. Спасибо 🙏 Вам за всё!!! 💫»,
«Кайф, Светлана Сергеевна, новая стрижка огонь»,
"Европейцам сорвет крышу",
"Вы так потрясающе выглядите😻❤️ удачи завтра на концерте!",
«Настоящая гражданка !! Все упрёки про 8 лет бездействия неосновательны !! Не говоря уже о Лолитах и Наташах Королевых , посмотрите на ватника боксера Василия Ломаченко , стыдобища !!! Лобода ❤️🔥», - пишут в сети.
Напомним, Лобода посмеялась над попытками росСМИ вылить на нее грязь
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Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика показала лекарство, которое понадобилось сыну.