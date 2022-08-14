Украинская певица Светла Лобода решила сделать волосы короче, но ей так даже лучше.

Как известно, Светлана предпочитает длинные волосы – их можно уложить по-разному и выглядить роскошно.

Однако теперь певица решила кардинально сменить имидж и подстричься под каре.

На видео, выложенное в Инстаграм, Светлана появилась с легкими кудрями и короткими волосами.

Также артистка пригласила всех своих поклонников на первый благотворительный концерт, который пройдет в Риге.

Пользователи сети уже оценили новый образ известной украинки.

«Очень красивая❤️»,

«Какая красивая❤️❤️❤️ уверены что будет супер концерт🤲🏻❤️❤️❤️»,

«Кто бы что говорил, но Лобода – великий человек»,

«Вам очень идёт такая причёска ❤️»,

«Света!! 🔥Ты нереальна!!! ❤️. Спасибо 🙏 Вам за всё!!! 💫»,

«Кайф, Светлана Сергеевна, новая стрижка огонь»,

"Европейцам сорвет крышу",

"Вы так потрясающе выглядите😻❤️ удачи завтра на концерте!",

«Настоящая гражданка !! Все упрёки про 8 лет бездействия неосновательны !! Не говоря уже о Лолитах и Наташах Королевых , посмотрите на ватника боксера Василия Ломаченко , стыдобища !!! Лобода ❤️‍🔥», - пишут в сети.

Напомним, Лобода посмеялась над попытками росСМИ вылить на нее грязь

Как сообщала Politeka, Лобода рассказал о важной миссии и показала, где проводит большую часть своего времени: "Постоянно на связи"

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика показала лекарство, которое понадобилось сыну.