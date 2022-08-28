Гурт "Антитіла" виїхав до Польщі, де заспівав на одній сцені з британським співаком Едом Шираном.

Вокаліста Тараса Тополю та учасників гурту "Антитіла" повернули з фронту наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Артисти більше не будуть у зоні бойових дій, як медики, вони повернулися до творчості.

Після цього музиканти взяли участь у заходах, присвячених Дню Незалежності України, а на черзі на них чекають важливі мистецькі акції за кордоном та соціальна робота.

У столиці Польщі Варшаві виступив найпопулярніший британський співак Ед Ширан. На сцені до нього приєднався і український гурт "Антитіла". У себе в Інстаграм Тарас Тополя показав спільні кадри з Едом Шираном та розповів, що пояснював британцю, що таке український борщ.

«Не Київ. Ранок – сто вісімдесят п'ятий. Настрій – Варшава Місяць – зустрілися. - Ед, береш картоплю, м'ясо, капусту, томати, трохи зелені, сметани, і отримуєш найсмачніший у світі… - soup? - Ні, Борщ! 🙂 Слава ЗСУ! Слава Україні! », – написав Тополі.

Зазначимо, що відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко оцінив публікацію соліста Антитела. Він поставив два червоні серця і смайл що сміється.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся зірковими колегами, які піаряться на ТРО.