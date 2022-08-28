Вокалиста Тараса Тополю и участников группы "Антитела" вернули с фронта приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Артисты больше не будут находиться в зоне боевых действий, как медики, они вернулись к творчеству.
После этого музыканты приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины, а на очереди их ждут важные художественные акции за рубежом и социальная работа.
В столице Польши Варшаве выступил популярный британский певец Эд Ширан. На сцене к нему присоединиласьи украинская группа "Антитела". У себя в Инстаграм Тарас Тополя показал совместные кадры с Эдом Шираном и рассказал, что объяснял британцу, что такое украинский борщ.
«Не Киев. Утро – сто восемьдесят пятый. Настроение – Варшава Луна – встретились. - Эд, берешь картошку, мясо, капусту, томаты, немного зелени, сметаны, и получаешь самый вкусный в мире… - soup? – нет, Борщ! 🙂 Слава ВСУ! Слава Украине!», - написал Тополя.
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Отметим, что известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко оценил публикацию солиста «Антитела». Он поставил два красных сердечка и смеющийся смайл.
Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.
Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.
Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.