Группа "Антитіла" уехала в Польшу, где спела на одной сцене с британским певцм Эдом Шираном.

Вокалиста Тараса Тополю и участников группы "Антитела" вернули с фронта приказом Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Артисты больше не будут находиться в зоне боевых действий, как медики, они вернулись к творчеству.

После этого музыканты приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины, а на очереди их ждут важные художественные акции за рубежом и социальная работа.

В столице Польши Варшаве выступил популярный британский певец Эд Ширан. На сцене к нему присоединиласьи украинская группа "Антитела". У себя в Инстаграм Тарас Тополя показал совместные кадры с Эдом Шираном и рассказал, что объяснял британцу, что такое украинский борщ.

«Не Киев. Утро – сто восемьдесят пятый. Настроение – Варшава Луна – встретились. - Эд, берешь картошку, мясо, капусту, томаты, немного зелени, сметаны, и получаешь самый вкусный в мире… - soup? – нет, Борщ! 🙂 Слава ВСУ! Слава Украине!», - написал Тополя.

Отметим, что известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко оценил публикацию солиста «Антитела». Он поставил два красных сердечка и смеющийся смайл.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.