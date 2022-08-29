Переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський нагадав про важливу дату та зворушив піснею про героїв.

29 серпня у нашій країні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Дата пам'ятної дати обрана не випадково, вона пов'язана з Іловайською трагедією 2014 року.

Сьогодні в умовах повномасштабної війни Росії проти України пам'ятна дата набула особливого значення.

На своїй сторінці в Instagram Сергій Лазановський розмістив уривок зі своєї несамовитої пісні "Мама, не плач". Це композицією він нагадав українцям про важливу дату.

«Я впевнений, що кожен із них сказав би такі слова: "Мамо, не плач" 🥺 Вічна пам'ять. Герої не вмирають 💔», - зазначив співак.

"Не віриться, що ми все це переживаємо😥😭🙏🏼 Пісня дуже чутлива",

"Ти молодчинка",

"Герої ще і як помирають, але вони живуть вічно в пам'яті нащадків, якщо нащадки вдячні звичайно і люблять свою країну і Героїв! поляки, наприклад, дуже цінують свою історію та своїх героїв! вони вшановують на кожному кроці!",

"Вічна пам'ять усім захисникам України! Низький уклін...😢❤️", - пишуть у мережі.