29 августа в нашей стране отмечают День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Дата памятной даты выбрана не случайно, она связана с Иловайской трагедией 2014 года.
Сегодня в условиях полномасштабной войны россии потив Украины памятная дата приобрела особое значение.
На своей странице в Instagram Сергей Лазановский разместил отрывок из своей душераздирающей песни "Мама, не плач". Это композицией он напомнил украинцам о важной дате.
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«Я уверен, что каждый из них произнес бы следующие слова: "Мама, не плачь"🥺 Вечная память. Герои не умирают💔», - отметил певец.
"Не верится, что мы все это проживаем 😥😭🙏🏼 Песня очень чувствительна",
"Ты молодчинка",
"Герои еще и как умирают, но они живут вечно в памяти потомков, если потомки благодарны конечно и любят свою страну и Героев! поляки, например, очень ценят свою историю и своих героев! они чествуют на каждом шагу!",
"Вечная память всем защитникам Украины!!! Низкий поклон...😢❤️", = пишут в сети.