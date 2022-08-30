Як пише Politeka.net , Олександр Балабанов - відомий український виконавець, який брав участь на дитячому Євробаченні у 2020 році. Зірка вирішила порадувати українців та заспівала свою версію гімну України. Ролик із його виконанням опублікували на сторінці "Суспільне. Євробачення" в Інстаграм.

"Олександр Балабанов, представник України на Дитячому Євробаченні-2020, випустив свою інтерпретацію Гімну України. Акапельна аранжування у стилі класичного джазу Олександр створив самостійно, заспівавши понад 50 вокальних партій", - написано було на сторінці.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Мабуть, треба сказати "вау!", але щось ну дуже все різне і кожне звучить окремо, навіть трохи смішно) Але викликало посмішку – і за це лайк)))", "Люблю".

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