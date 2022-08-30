Как пишет Politeka.net, Александр Балабанов - известный украинский исполнитель, который участвовал на детском Евровидении в 2020 году. Звезда решил порадовать украинцев и спел свою версию гимна Украины. Ролик с его исполнением опубликовали на страничке "Суспільне. Євробачення" в Инстаграм.

"Александр Балабанов, представитель Украины на Детском Евровидении-2020, выпустил свою интерпретацию Гимна Украины. Акапельная аранжировка в стиле классического джаза Александр создал самостоятельно, запев более 50 вокальных партий", - написано было на страничке.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Пожалуй надо сказать "вау!", но что-то ну очень все разное и каждое звучит отдельно, даже немного смешно) Но вызвало улыбку – и за это лайк)))", "Люблю".

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