Український гурт «Танок на Майдані Конго» став жертвою цинічного злочину – музикантів обікрали під час благодійного туру Європою.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив вокаліст ТНМК Олександр Фоззі Сидоренко.

За його словами, все сталося у Дрездені.

«Під час сьогоднішнього виступу в Дрездені обікрали наш бус. Комп'ютери, документи, гроші. З'ясовуємо наслідки, блокуємо карти. Весело, коротше», - повідомив Фоззі.

У коментарях користувачі соцмереж висловлюють співчуття музикантам. Деякі також пропонують свою допомогу.

«Ого, жесть. Сподіваюся, все минеться, тримайтеся», «Ох, співчуваю», «Пригоди вони такі пригоди!.. Якщо потрібна допомога, то ми тут все є! UPD: і в Німеччині є», «Сволочи, хтось думає, що збагатиться і стане мільярдером за ті кошти. Тримайтеся, хлопці, ми всі з вами, все буде добре, ви сильні», - коментують користувачі соцмереж.

Пізніше Фоззі повідомив, що двоє людей із їхньої команди взагалі залишилися без будь-яких документів.

«Ок, гугл. У нас двоє лишилися взагалі без документів. Сьогодні ми у Варшаві, завтра у Кракові. Куди стукати по аусвайсу? Плюси, мінуси, підводне каміння?», - написав вокаліст ТНМК.

Нагадаємо, зрадник українців, який допомагав окупантам, отримав за рішенням суду мізерний термін.

Також у Мережі з'явилося фото могили екс-нардепа-зрадника, якого було вбито на Херсонщині.