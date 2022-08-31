Про це, як пише Politeka.net, повідомив вокаліст ТНМК Олександр Фоззі Сидоренко.
За його словами, все сталося у Дрездені.
«Під час сьогоднішнього виступу в Дрездені обікрали наш бус. Комп'ютери, документи, гроші. З'ясовуємо наслідки, блокуємо карти. Весело, коротше», - повідомив Фоззі.
У коментарях користувачі соцмереж висловлюють співчуття музикантам. Деякі також пропонують свою допомогу.
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«Ого, жесть. Сподіваюся, все минеться, тримайтеся», «Ох, співчуваю», «Пригоди вони такі пригоди!.. Якщо потрібна допомога, то ми тут все є! UPD: і в Німеччині є», «Сволочи, хтось думає, що збагатиться і стане мільярдером за ті кошти. Тримайтеся, хлопці, ми всі з вами, все буде добре, ви сильні», - коментують користувачі соцмереж.
Пізніше Фоззі повідомив, що двоє людей із їхньої команди взагалі залишилися без будь-яких документів.
«Ок, гугл. У нас двоє лишилися взагалі без документів. Сьогодні ми у Варшаві, завтра у Кракові. Куди стукати по аусвайсу? Плюси, мінуси, підводне каміння?», - написав вокаліст ТНМК.
Нагадаємо, зрадник українців, який допомагав окупантам, отримав за рішенням суду мізерний термін.
Також у Мережі з'явилося фото могили екс-нардепа-зрадника, якого було вбито на Херсонщині.