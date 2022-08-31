Як пише Politeka.net , Марта Адамчук - відома українська співачка, яка бере участь у вокальному квартеті "Жіночого кварталу". Також зірка захоплюється фотографією та часто фотографує зіркових колег. Не забуває Марта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Марта поділилася кадрами із весілля.

"Нещодавно мені знову вдалося знімати. Це було особливе весілля Олени Мачинської.

Усі подаровані весільними коштами (а це 100 тисяч грн)! пара закрила збирання на дрон. Збір закритий, дрон куплений!

Як тепер не вірити, що кохання як справжня краса рятує світ! Хочеться вас Олена та Ігор зацілувати сто тисяч разів:))). Сергію, дякую за фото! Було приємно працювати разом”, - написала Марта.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Не хило! Хай буде багато щастя у молодих", "Яка краса! у всьому!! у фото, в людях, у діях".

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