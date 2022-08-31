Как пишет Politeka.net, Марта Адамчук - известная украинская певица, которая участвует в вокальном квартете "Женского квартала". Также звезда увлекается фотографией и часто фотографирует звездных коллег. Не забывает Марта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Марта поделилась кадрами со свадьбы.

"Недавно мне снова удалось снимать. Это была особая женитьба Елены Мачинской.

Всеми подаренными свадебными средствами (а это 100 тысяч грн)! пара закрыла сбор на дрон. Сбор закрыт, дрон куплен!

Как теперь не верить, что любовь как настоящая красота спасает мир! Хочется вас Лена и Игорь зацеловать сто тысяч раз :))). Сергей, спасибо за фото! Было приятно работать вместе", - написала Марта.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Не хило! Да будет много счастья у молодых", "Какая красота! во всем!! в фото, в людях, в действиях".

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