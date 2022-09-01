Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років стосунків розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом і закрутила роман із Михайлом Кацуріним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у мікроблозі миле відео, на якому показала яскраві моменти свого літа.

Так, у ролику Надю можна побачити у різних образах та локаціях – на прогулянках; під час виступів; зустрічей із друзями, військовими, дітьми. Моментами вона виглядає щасливою, місцями сумна чи зосереджена. При цьому на тлі звучить легендарна пісня Кузьми Скрябіна "Спи собі сама" у виконанні самої Наді.

У підписі до публікації Дорофєєва написала, чим їй запам'яталося це літо: "Це літо точно має бути не таким. Проте вдячна за все і ціную кожен момент, пишаюся нашою країною, людьми та нашими воїнами. І нехай кожне наступне літо запам'ятається нам щасливими спогадами".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Так ідеально!", "Все буде добре", "Дякую за частинку мого приємного літа", "Просто хочу сказати спасибі тобі", "Все буде Україна", "Сонце повернеться, і воно зігріє навіть найхолоднішу зиму", "Цієї осені все буде Україна".

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